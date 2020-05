Kinder- und Jugendparlament: Foto- und Videoaktion gegen Rassismus

Delmenhorst Zusammen mit den Delmenhorster Jugendhäusern möchte das Kinder- und Jugendparlament (KJP) mit der Aktion „Show your Face in black & white – Delmenhorst denkt bunt“ darauf aufmerksam machen, dass täglich Menschen in Deutschland wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder anderer Zuschreibungen diskriminiert und ausgegrenzt werden.

Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, sind Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 27 Jahren aufgerufen, sich mit einem Foto oder Video an der Aktion zu beteiligen. Die Beiträge sollen schwarz-weiß aufgenommen werden und ein buntes Statement gegen Rassismus sein. Die Aussage soll mit dem Satz beginnen: „Ich bin gegen Rassismus, weil…“. Das Gesicht soll deutlich zu erkennen sein.

Bis zum 3. Juni können Fotobeiträge im JPEG-Format per E-Mail an jugendarbeit@delmenhorst.de gesendet werden. Für Videobeiträge – maximal 20 Sekunden – sollten sich die Teilnehmer melden und klären, wie diese übermittelt werden können.

Die antirassistischen Botschaften werden auf dem Instagram-Account der Stadtverwaltung veröffentlicht. Los ging es am 12. Mai mit Beiträgen des KJP; bis zum 15. Mai folgten täglich Beiträge der Delmenhorster Jugendhäuser. Im Anschluss werden bis zum 5. Juni jeweils freitags die zugesendeten Beiträge gepostet.