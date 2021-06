Kinder probieren sich aus

Delmenhorst Ein „Talentschulkurs“ startet am Montag, 21. Juni, um 16.15 Uhr in der Musikschule Strings, Am Friesenpark 28, in Delmenhorst. Das Konzept sei für Kinder gedacht, die noch nicht sicher sind, welches Instrument zu ihnen passt, heißt es in einer Mitteilung. Der Kurs mit vier Instrumenten dient der Orientierung und Talentfindung. Die Kinder lernen das erste Spielen auf den Grundinstrumenten kennen: Tasten-, Saiten-, Blas-, Schlag- und Zupfinstrument. Später kommt die Geige hinzu. Die Instrumente werden für den Unterricht zur Verfügung gestellt und dürfen für die Dauer des Kurses mit nach Hause genommen werden. Geleitet wird der Kurs von Hannah Tauschke. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 042 21/7 43 21 oder auf: