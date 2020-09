Kinderschutzbund: „Dieses Zahnrädchen darf nicht wegbrechen“

Delmenhorst Fast vor dem Aus steht der Kinderschutzbund in Delmenhorst: Denn der derzeitige achtköpfige Vorstand hat zum Oktober seinen Rücktritt angekündigt. Aus persönlichen und beruflichen Gründe hätten alle Mitglieder zeitgleich unabhängig voneinander bekanntgegeben, dass sie nicht mehr kandidieren wollen, sagt Vorsitzender Jörg Bernhardt.

Auflösung des Vereins

Dabei stehen am 26. Oktober die Vorstandswahlen an. „Der Kinderschutzbund muss erhalten bleiben“, sagt der Noch-Vorsitzende, der seit 2014 dabei ist. Ansonsten sehe Bernhard schwarz für die Zukunft des Kinderschutzbundes in Delmenhorst. „Wenn sich keiner findet, müssen wir den Verein auflösen“, teilt Bernhardt mit.

Seit 1980 gibt es den Verein bereits. Er verzeichnet zurzeit 102 Mitglieder. Von denen sei aber niemand bereit, die Vorstandsarbeit zu übernehmen. „Wir müssen einen anderen Dreh an die Vereinsarbeit kriegen“, so der Noch-Vorsitzende.

Wer sich für die Vorstandsarbeit interessiere, müsse sich auf ein bis zwei Stunden ehrenamtlicher Arbeit pro Woche einstellen. Daher habe man sich an anderen Vereinen orientiert und das Modell „Team-Vorstand“ entdeckt. Barbara Kreikenberg vom Landesverband des Kinderschutzbundes Niedersachsen stellte dieses bereits den Delmenhorstern vor – und stieß auf Zustimmung.

Neues Vorstandsmodell

„Die festen Strukturen in einem Vorstand werden bei dem Modell aufgelöst“, berichtet Bernhardt. Er will die Hemmschwelle aushebeln, die viele hätten, einem Verein beizutreten. „Es ist sehr schwierig, auf ehrenamtlicher Basis jemanden zu finden“, sagt Bernhardt. „Wir haben unheimlich viel Herzblut in die Arbeit gesteckt und dieses Zahnrädchen darf nicht wegbrechen.“ Der Verein hat ein großes, auch sozialpädagogisches Angebot für Eltern mit Kindern in der Stadt aufgebaut. Dazu zählen Erlebnis- und Hausaufgabentage sowie ein Kinderhilfsfonds und ein Flohmarkt.

Um über die neuen Vorstandsmöglichkeiten zu informieren, veranstaltet der Verein am 5. Oktober einen Informationsabend um 17 Uhr. Der Raum wird nach der Anmeldung bekanntgegeben, wenn man weiß, wie viele Anmeldungen es gibt. Interessenten können sich per Mail über DKSB_Delmenhorst@web.de oder unterTelefon 04 22 1/1 36 36 melden. Die Mitgliederversammlung ist am 26. Oktober.