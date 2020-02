Delmenhorst Bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk in Delmenhorst: Ein Mann, der eine weiße Maske vor dem Gesicht trug, warf gegen 8.25 Uhr einen Beutel in die Durchreiche des Kiosks im Wiekhorner Heuweg und bedrohte die 73-jährige Angestellte mit einer Pistole. Zunächst forderte er die Frau auf, den Beutel mit Bargeld zu füllen, dann aber kletterte er selbst über die Durchreiche und nahm das Geld selbst aus der Kasse. Schließlich bedrohte er laut Mitteilung der Polizei auch einen einen 73-jährigen Kunden, der hinzugekommen war. Dann floh er mit etwa 500 Euro Beute zu Fuß in Richtung Böcklinstraße.

Die Angestellte und der Kunde beschrieben den Täter wie folgt: Er soll etwas 1,85 Meter groß, schlank und etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er sei mit schwarzer Windjacke und Hose sowie mit dunklen Handschuhen bekleidet gewesen und habe einen roten Jutebeutel bei sich gehabt. Außerdem habe er eine weiße Maske über dem Gesicht getragen. Außerdem wollen die beiden Zeugen gehört haben, dass er Deutsch mit arabischem Akzent gesprochen habe.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 zu melden.