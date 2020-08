Kirche: Gott in allem Schönen der Natur sehen

Delmenhorst Bei bestem sommerlichen Wetter haben nun Frauen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien einen Open-Air-Gottesdienst im Pfarrhausgarten an der Louisenstraße in Delmenhorst erlebt. Darüber berichtet das Pfarrsekretariat in einer Pressemitteilung. Traditionell wird die jährliche Frauenwallfahrt in Bethen von einigen Frauen der Pfarrei besucht. Weil die Veranstaltung in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, reifte die Idee eines eigenen Gottesdienstes für Frauen im Pfarrgarten. Unter schattenspendenden Bäumen, vor Sonnenblumen und Dahlien, ging es nun beim Gottesdienst um den Schöpfungspsalm 104. Der Beter dieses Psalms sieht Gott in all dem Schönen in der Natur eingezeichnet: „Lobe den Herrn, meine Seele! / Herr, mein Gott, wie groß bist du!“ ruft er gleich zu Beginn des Psalms aus. Er sieht den Himmel und die Wasser, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels, hohe Berge, die Sonne, den Mond und staunt: Das ist ja Gott, all das hat Gott erschaffen.

Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Pastoralreferentin Sabine Ciomber-Günther. Musikalisch begleitet wurde er von Pastoralassistentin Barbara Zimon.