Kleine Freuden für nebenan

Delmenhorst Die vier Nachbarschaftsbüros des Awo-Kreisverbands Delmenhorst und des Diakonischen Werks Delmenhorst/Oldenburg-Land wollen auch in diesem Jahr wieder, genauer gesagt an diesem Freitag, 28. Mai, den bundesweiten Tag der Nachbarn feiern. An diesem Tag sollen Nachbarn dazu angeregt werden, ihre sonst womöglich eher flüchtigen Kontakte zu vertiefen. „Wie wäre es beispielsweise, der Nachbarin oder dem Nachbarn eine kleine Freude zu bereiten?“, regen die Mitarbeitenden der Nachbarschaftsbüros in einer Mitteilung an. Eine solche Überraschung könne zum Beispiel eine Karte, eine Blume oder ein Kuchen sein. Natürlich müsse alles coronakonform gestaltet werden. Und auch rund um die Nachbarschaftsbüros selbst soll es an dem Tag nachbarschaftlich-aktiv zu gehen.