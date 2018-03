Delmenhorst Dass die Erde ein komplexes und dynamisches System ist, machte einmal mehr jetzt Dr. Guy P. Brasseur, Leiter der Gruppe Umweltmodellierung am Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, deutlich. Der Klimaforscher sprach am Mittwoch in Delmenhorst im Com.media- Veranstaltungszentrum vor rund 200 Zuhörern. Sie waren die Gäste des OLB-Forums „Wissen und Zukunft“ der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB), die die Veranstaltung in Kooperation mit dem in Delmenhorst ansässigen Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) anbot.

Prof. Brasseur ging auf die großen Fragestellungen ein, mit denen sich die Wissenschaft in den letzten 100 Jahren auseinandergesetzt hat. Unter dem Titel „Ist der Klimawandel vorhersagbar?“ beleuchtete er die Entwicklung zutreffender Wettervorhersagen. Bei der Vorhersage des Klimawandels gäbe es weitere besondere Herausforderungen, weil das Klima von Rückkopplungseffekten zwischen der Atmosphäre, den Weltmeeren, der Kryosphäre (die Gesamtheit der Vorkommen von Eis und Schnee auf unserem Planeten) und der Biosphäre beeinflusst werde. Er erläuterte, dass sich die Wissenschaft immer auch mit der Entwicklung politischer Strategien zur Anpassung an bzw. zur Abmilderung von Umweltveränderungen beschäftigt hat. Im Anschluss gab es eine lebhafte Diskussion.

Prof. Dr. Guy P. Brasseur (geb. 1948) studierte Physik, Telekommunikationstechnik und Elektronik an der Freien Universität Brüssel. Von 1977 bis 1981 war er Mitglied des belgischen Abgeordnetenhauses. Nach beruflichen Stationen u.a. in Colorado/USA war er von 2000 bis 2006 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und von 2009 bis 2014 Gründungsdirektor des Hamburger Climate Service Center (CSC). Seine Forschungs-schwerpunkte sind Fragen zum globalen Wandel, zur Variabilität des Klimas, zur Beziehung zwischen Chemie und Klima, zu Interaktionen zwischen Biosphäre und Atmosphäre sowie zum Klimawandel.

Seit 2004 kooperieren HWK und OLB im Rahmen des OLB-Stiftungs-Fellowships. Brasseur ist Träger des 15. OLB-Fellowships am HWK. Von Montag bis Mittwoch leitete Brasseur am HWK einen international besetzten interdisziplinären Workshop „Desired Trajectories for the Earth System in the 21st Century“. Die Klimaforscher, Energiewissenschaftler, Ökonomen, Geografen und Agrarwissenschaftler gingen der Frage nach, welche Entwicklung das „System Erde“ mit seiner Vielzahl menschlicher Gesellschaften angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels nehmen sollte.