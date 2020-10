Kochabende in Delmenhorst: Von Fingerfood bis französische Küche

Delmenhorst Ein Streifzug durch die französische Küche und die Zubereitung von Fingerfood sind die Themen an zwei Kochabenden in der Ev. Familien-Bildungsstätte, Schulstr. 14 in Delmenhorst. In kleiner Runde werden leckere Rezepte ausprobiert und gekostet, heißt es in der Ankündigung. Am 15. Oktober geht es ab 18.30 Uhr um Spezialitäten aus Frankreich, am 22. Oktober um alles, was ohne Teller und Besteck gegessen werden kann. Anmeldungen sind bis Freitag, 9. Oktober, erforderlich unter Telefon 04221-998720 oder info@efb-del-ol.de.