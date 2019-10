Delmenhorst Auf der Schönemoorer Straße in Delmenhorst ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Infolge des Unfalls musste eine Lupo-Fahrerin durch die Feuerwehr Delmenhorst aus ihrem Auto geborgen werden. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Ein 49-Jähriger beabsichtigte rückwärts von einer Hofausfahrt auf die Schönemoorer Straße in Richtung Kaufland einzufahren und übersah dabei den bevorrechtigten Lupo der Frau, die aus Richtung Kaufland die Schönemoorer Straße befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei dem die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Die 56-Jährige wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An dem Lupo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenso musste der Opel abgeschleppt werden, so die Polizei. Der Unfallschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Bergungsarbeiten und ersten ärztlichen Versorgung der Frau wurde die Schönemoorer Straße in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt.