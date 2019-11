Delmenhorst Leichte Verletzungen hat sich eine 79-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.25 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Deichhorst zugezogen. Ein 61-Jähriger aus Delmenhorst wollte die A 28 über die Anschlussstelle Deichhorst verlassen und nach rechts auf die Wildeshauser Straße abbiegen, so die Polizei. Dabei übersah er die 79-Jährige aus Delmenhorst, die mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Die Fahrradfahrerin wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.