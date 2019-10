Delmenhorst Die Polizei Delmenhorst sucht nach dem Fahrer eines silbernen Pkw, der am Donnerstag gegen 19.35 Uhr einen Verkehrsunfall in der Landwehrstraße verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Eine 21-Jährige war mit ihrem VW Fox auf der Landwehrstraße in Richtung Dwoberger Straße unterwegs, teilte die Polizei mit. Etwa in Höhe der Bushaltestelle „Bergfeld“ kam ihr auf ihrer Spur ein silberner Pkw aus unbekannten Gründen entgegen. Sie versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der silberne Pkw setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Nutzhorner Straße fort. Der Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Personen, die Zeugen des Unfalls geworden sind und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon 0 42 21/1 55 90 zu melden.