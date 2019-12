Delmenhorst Bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst sind am Montagabend gegen 19.45 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Ein 26-Jähriger aus Delmenhorst befuhr mit seinem Fiat die Wildeshauser Landstraße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links über die Anschlussstelle auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen aufzufahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 24-Jährige aus Ganderkesee, die die Wildeshauser Landstraße mit ihrem Kia stadteinwärts befuhr.

Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Darüber hinaus wurde eine 24-jährige Beifahrerin im Kia leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine umliegende Klinik gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrzeuge erheblich im Frontbereich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 11 500 Euro geschätzt.