Delmenhorst Ein elfjähriger Junge ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Allee leicht verletzt worden. Ein 73-Jähriger aus Delmenhorst befuhr mit seinem Pkw die Grüne Straße in Richtung stadtauswärts, teilte die Polizei mit. Er wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Allee einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Jungen, der bei Grün mit seinem Fahrrad die Straße ebenfalls in Richtung stadtauswärts überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Junge aus Delmenhorst verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden waren gering und wurden von der Polizei auf 650 Euro geschätzt.