Kollision: Zwei leicht Verletzte

Delmenhorst Am Samstag kam es in Delmenhorst auf der Dwostraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 62-jährige Delmenhorsterin fuhr mit ihrem Pkw um 16.45 Uhr in Richtung Nordstraße und kreuzte die Stedinger Straße. Dabei wechselte sie von der Geradeaus- auf die Linksabbiegerspur und kollidierte mit dem Pkw eines 82-Jährigen aus Lemwerder. Dieser stieß beim Versuch auszuweichen mit einem weiteren Pkw eines 64-jährigen Delmenhorsters zusammen. Der 82-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin aus Ganderkesee wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe von der Feuerwehr beseitigt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Bis 18.30 Uhr kam es im Unfallbereich zu Verkehrsbehinderungen, von denen auch die städtischen Busse betroffen waren