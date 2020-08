Kommunalpolitik: SPD wählt zügig neuen Vorstand

Delmenhorst Die Delmenhorster SPD hat am Montagabend zügig einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Nach dem plötzlichen Rücktritt der ehemaligen Fraktionschefin Bettina Oestermann mit ihren Kolleginnen Gabi Baumgart und Margret Hantke hatte vorübergehend Alexander Mittag als kommissarischer Fraktionsvorsitzender das Amt übernommen.

Dieses Amt hat der 33-jährige Mittag nach den Wahlen nun auch offiziell inne. „Mein Vorschlag, die Fraktion zu übernehmen, kam sehr gut an bei den Parteikollegen“, sagt Mittag, Sohn der Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag (SPD), der einstimmig gewählt wurde. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Inge Böttcher und Andrea Lotsios ebenfalls einstimmig gewählt.

Verbesserungspotenzial

Der kommissarische Unterbezirksvorsitzende Lars Konukiewitz wünschte dem neuen Fraktionsvorstand viel Erfolg für die zukünftige Arbeit. Als beratende Mitglieder des neuen Vorstands fungieren Bürgermeister Enno Konukiewitz und der Landtagsabgeordnete Deniz Kurku. Besonders mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Partei sieht Mittag Verbesserungspotenzial. Partei und Vorstand wollen enger zusammenarbeiten, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Für die weitere Zukunft wolle man weiter Projekte auf den Weg bringen und sich auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr vorbereiten.

Nach den Gerüchten und Austritten der vergangenen Wochen wolle die Fraktion nun wieder den „Blick nach vorn richten“, sagt der neue Fraktionschef. „Wir waren alle sehr überrascht von dieser umfänglichen Reaktion letzte Woche. Nun gilt es besonders Organisatorische Sachen zu bewältigen.“

Neue Fraktion gegründet

Gerade Bettina Oestermann habe er als „sehr engagierte Ratsfrau zu schätzen gelernt“. „Es ist nur fraglich, wie dienlich eine weitere Fraktion der Ratsarbeit ist“, sagt er über das weitere Vorgehen. Am vergangenen Freitag hatten die ehemalige Fraktionschefin Oestermann und ihre zwei Parteikolleginnen ihren Austritt bekanntgegeben. Gemeinsam mit dem vor Kurzem ausgetretenem Andreas Neugebauer gründeten sie direkt die Fraktion „Delmenhorster Liste“, mit der sie auch bei den nächsten Kommunalwahlen antreten wollen.

Grundsätzlich ist es aus der Sicht des Bürgerforums zu begrüßen, wenn sich neue politische Gruppierungen mit neuen oder alternativen Inhalten gründen und so zu einem Mehr an Demokratie und Vielfalt beitragen. Was sich aber hier aber innerhalb der Delmenhorster SPD abspielt, ist einfach nur profan, billig und durchschaubar. Hier geht es nicht um Inhalte oder Neuausrichtung, sondern allein um Postengeschacher; aktuell vorrangig um die OB-Kandidatennachfolge. In dieser Partei geht es den beteiligten Akteuren für jeden erkennbar nur um persönliche Befindlichkeiten und Vorteile.

Die verbleibenden Sozialdemokraten, sowie die ausgetretenen bisherigen Verlierer des Postengeschachers, die sich nun als „Delmenhorster Liste“ vereinen, sollten nicht glauben, dass die Delmenhorster Wähler so dumm sind, um diese parteiinternen Spielchen nicht zu durchschauen.

Im Zuge dieses erbärmlichen Postengeschachers bleibt jedenfalls festzustellen, dass es mit der neu gegründeten „Delmenhorster Liste“ nichts politisch Neues gibt, sondern lediglich nur einen Wurmfortsatz der Delmenhorster SPD.