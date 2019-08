Delmenhorst Ein größerer Polizeieinsatz läuft seit dem frühen Samstagabend in Delmenhorst. Grund dafür ist das Treffen eines Motorradclubs in der Straße Am Donneresch. Seit etwa 18 Uhr führen vermummte Beamte dort Personen- und Fahrzeugkontrollen „zur Gefahrenabwehr“ durch, wie ein Polizeisprecher auf NWZ-Anfrage erläutert. Es werde zum Beispiel geprüft, ob Mitglieder Waffen oder Drogen mitführen. Grund für den Einsatz sei die Nähe zur organisierten Kriminalität, für die Motorradclubs bekannt seien.

Bei dem Club in der Straße Am Donneresch handelt es sich um die Hells Angels. Die Polizei hat zwei Kontrollstellen an den Zuwegen zum Clubheim eingerichtet. Bis zum frühen Abend habe es keine „erwähnenswerten Feststellungen“ gegeben. Der Einsatz soll aber bis tief in die Nacht laufen – bis die Festivität auf dem Clubgelände beendet ist. Es seien sehr viele Beamte im Einsatz, eine genaue Zahl wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. In der Straße Am Donneresch kommt es aufgrund der Fahrzeugkontrollen seit dem frühen Abend zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Polizeisprecher verdeutlichte, dass mit Sicherheit auch in Zukunft in Abstimmung mit der Stadt Delmenhorst ähnliche Kontrollen bei Motorradclub-Treffen durchgeführt würden. „Wir wollen hier keinen Spielraum lassen“, hieß es. „Stadt und Polizei dulden keine rechtsfreien Räume.“ Es werde aber darauf geachtet, dass „ausgewogen“ mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung umgegangen werde.