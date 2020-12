Kontrollen in Delmenhorst: Polizisten stoppen drei berauschte Autofahrer

Delmenhorst Drei berauschte Autofahrer haben Polizisten am Dienstag in Delmenhorst gestoppt. Die Beamten kontrollierten zunächst gegen 12.40 Uhr einen 26-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt auf dem Reinersweg. Ein Drogenvortest verlief bei ihm positiv auf Kokain. Gegen 14.05 Uhr stoppten die Polizisten dann auf der Gertrudstraße das Auto eines 30-Jährigen aus Delmenhorst. Bei der Kontrolle bemerkten sie starken Marihuana-Geruch im Fahrzeuginneren. Der Fahrer übergab ihnen daraufhin eine geringe Menge Betäubungsmittel. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Zudem verlief ein Drogenvortest bei ihm positiv auf THC. Einen 33-jährigen Delmenhorster kontrollierten die Polizisten gegen 17.35 Uhr auf der Elbinger Straße. Auch aus seinem Auto kam Marihuana-Geruch, woraufhin der Fahrer den Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel aushändigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem gab der Fahrer zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Allen drei Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt verboten und Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eingeleitet.

800 Euro Sachschaden

Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Düsternort eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zwischen 11.20 und 19.05 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Düsternortstraße auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie Kleidung. Es entstand etwa 800 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/ 15 59-0 zu melden.

Versuchter Einbruch

Zu einem Einbruchsversuch in ein weiteres Wohnhaus an der Düsternortstraße in Düsternort ist es ebenfalls am Dienstag gekommen. Laut Polizei versuchten Unbekannte zwischen 15 und 18 Uhr vergeblich eine Balkontür in der Hochpaterre aufzuhebeln. Obwohl sie dann noch eine Glasscheibe einschlugen, kamen die Täter nicht in das Haus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Delmenhorst (Telefon 0 42 21/ 15 59-0) zu wenden.