Delmenhorst Im Juli dieses Jahres brachte der niedersächsische Umwelt- und Bauminister Olaf Lies die Zusage für den Antrag auf Förderung des „Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier“ persönlich nach Delmenhorst (NWZ berichtete). Laut der Stadtverwaltung liegt jetzt der sogenannte Zuwendungsbescheid der NBank, der Fördermittelbehörde des Landes Niedersachsens, vor.

495 000 Euro sollen in den kommenden vier Jahren in die Parkanlage Wollepark fließen. Ein Großteil des Geldes kommt vom Bund (75 Prozent), ein weiterer Teil vom Land Niedersachsen (15 Prozent), teilte die Stadt mit. Rund 50 000 Euro (zehn Prozent) übernimmt die Stadt Delmenhorst selbst.

„Ziel des Investitionspaktes ist es, die gesellschaftliche Integration und den sozialen Zusammenhalt allgemein in der Stadt und speziell im Wollepark zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern“, so die Stadt. Das Konzept „Spiel-Raum Wollepark – Ort interaktiver Integrationsangebote“ wurde von der Stadtplanung und dem Quartiersmanagement erarbeitet. „Es sieht eine Mischung aus baulichen Maßnahmen und der Schaffung qualitätsvoller Begegnungsräume sowie das Bespielen dieser Räume durch Aktionen und Kooperationspartner vor“, berichtet die Stadt.

Während der Wollepark viele Qualitäten besitze, weise er auch einige Probleme, wie eine geringe Aufenthaltsqualität, Nutzungskonflikte sowie eine geringe Wahrnehmung von außen, auf. Viele würden den Park meiden oder ihn gar nicht kennen. Nun sollen die Qualitäten des öffentlichen Raumes herausgearbeitet werden und Orte der Begegnung geschaffen werden, heißt es.

Den Anfang macht der Bau einer Calisthenics-Anlage für das sogenannte Hood-Training, wie sie bereits in den Graftanlagen genutzt wurde. In den folgenden Jahren soll unter anderem das Wegesystem barrierefrei gestaltet und der Zugang zum See verbessert werden, heißt es.

Darüber hinaus soll im Frühjahr 2020 der „Park-Integrationsmanager“ mit der Umsetzung geplanter Projekte, Sprach- und Umweltbildungsaktivitäten sowie der Einbindung verschiedener Partner beginnen. Laut der Stadt betreut diese Fachkraft das Projekt „Spiel-Raum Wollepark“ im Auftrag der Stadtverwaltung. Der Manager arbeitet in Kooperation mit dem Quartiersmanagement.