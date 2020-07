Konzept für Bahnhof gefordert

Delmenhorst Ein Gesamtkonzept zur Gestaltung der Bahnhofsvorplätze in Delmenhorst haben nun Bündnis 90/die Grünen und Partner/ CDU/Freie Wähler in einem gemeinsamen Antrag gefordert. In diesem Antrag wird die Verwaltung beauftragt, das Konzept bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses 5P vorzulegen. Darin sollten ZOB, Delbus-Center, Schienenverkehr, DB-Service-Station, Radschnellwege, zertifizierte Radstation mit Service, DWFG/Tourismusbüro/Gastronomie, Fußgänger, motorisierter/Pkw-Verkehr, Grün-/Freiraumflächen, Stadtentwicklung sowie Ideen von Anliegern, Interessenverbänden und Bürgern berücksichtigt werden.