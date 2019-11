Delmenhorst Es ist mittlerweile fast eine Tradition: Bereits zum vierten Mal seit 2013 wird der „Gospelchor Etelsen“ unter der Leitung von Falko Wermuth am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche „Zu den Zwölf Aposteln“, Breslauer Str. 84, geben.

Seit nunmehr fast dreißig Jahren besteht dieser Chor aus der Gemeinde Langwedel-Etelsen, heißt es in einer Ankündigung. Schon zahlreiche Konzertreisen hat der Chor in den letzten Jahren unternommen. Wiederholt stand er zudem bei Gemeinschaftskonzerten mit Showgrößen wie Kathy Kelly, den „Don Kosaken“ sowie mit dem Kammermusikensemble „The Chambers“ aus Köln auf der Bühne.

Die Chorleitung übernahm Falko Wermuth aus Bremen im Jahr 2013. Der Bremer Kirchenmusiker studierte Musikpädagogik und soll im Großraum Bremen auch der einzige studierte „Popkantor“ sein, heißt es weiter. „Musik jeglicher Art scheint ihm im Blut zu liegen und so ist es kein Wunder, dass er auch selbst komponiert, arrangiert und Workshops anbietet“, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Kirche „Zu den Zwölf Aposteln“ können sich die Zuschauer auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Der Chor wird Gospels und Worshipsongs, wie „Just a closer walk with Thee“ („Herr, lass mich an deiner Seite gehen“), „Inspired“ („Gott hat mich voller Inspiration in diesen Tag gestellt“), „Man in the mirror“ („Sieh zunächst in den Spiegel, wenn du etwas bewegen willst“), singen. Er wird aber auch „Klassiker“ präsentieren wie den Song „Let it be“ von den Beatles.

Die Veranstalter sind sich sicher, dass es genug Gelegenheiten für die Zuhörer geben wird, kräftig zu schnipsen, zu klatschen oder auch zu singen. Die Kirche wird ab 16.30 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Kirchenvorstand und der Chor bitten die Besucher um eine Spende am Ende der Veranstaltung.