Delmenhorst Auf eine musikalische Reise nach Russland schickt der Sänger Ronny Weiland sein Publikum in der Delmenhorster Markthalle. Das Konzert beginnt am Freitag, 4. Oktober, um 16 Uhr. In seinem Programm „Lieder vom Wolgastrand“ erinnert Ronny Weiland an den Sänger Ivan Rebroff.

Weiland sei „eine der großen Ausnahmestimmen unserer Zeit“ heißt es in der Ankündigung. Beginnt er zu singen, erzeugt er schon ab den ersten Tönen Gänsehaut beim Zuhörer. Dabei wird er immer wieder mit Ivan Rebroff verglichen.

In seinem Programm lässt Weiland mit dem „Wolgalied“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ keine Wünsche offen. Sein Unterhaltungsprogramm erstreckt sich vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen. Immer wieder überrascht er seine Gäste dabei mit neuen Facetten. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören das „Ave Maria“ sowie „Wolgaschlepper“, aber auch „Katjuscha“ und „Anatevka“.

In zahlreichen TV-Sendungen war er zu Gast oder mit Stars auf ihren Tourneen unterwegs, etwa bei „Immer wieder Sonntag“, „Musikantenstadl“, „Herbstfest der Volksmusik, „Musik für Sie“ oder auch „Die Krone der Volksmusik“. Gemeinsame Duette mit Gaby Albrecht oder Michael Hirte wurden produziert und belegten erste Plätze in Hitparaden und zu verschiedensten Musikwettbewerben.

Die Liebe zur Musik wurde bei Weiland schon im Elternhaus gefördert. Zunächst sang im Schulchor, besuchte dann die Musikschule und musizierte im Spielmannzug.

Karten für das Konzert gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.