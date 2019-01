Delmenhorst Sie haben bereits zehn Jahre Bühnenerfahrung in Deutschland gesammelt und im vergangenen Jahr ihr großes Jubiläum gefeiert – für Gospelfans in Delmenhorst und umzu gibt es gute Neuigkeiten: Die New York Gospel Stars◘ kommen am Sonntag, 20. Januar, in die Stadtkirche Delmenhorst. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Im Mittelpunkt der Gospelmusik steht deren Botschaft – ◘die „Gute Nachricht“◘. Gemeint ist damit die gute Nachricht Jesus Christi ◘ sowie die Erlösung aller Menschen durch ihn. Der Kern dieser Botschaft – die bedingungslose Liebe Gottes – soll den Gospel zu einer Musik machen, die Hoffnung, Vergebung und Liebe ausstrahlt und den Menschen dadurch Kraft verleiht.

Die New York Gospel Stars wissen durch ihre jahrelange Bühnenerfahrung ganz genau, wie dieser Kern auch dem deutschen Publikum verständlich überbracht werden kann, heißt es in einer Mitteilung. ◘

Bei den New York Gospel Stars soll zudem auch der Humor, die Nähe zum Publikum sowie dessen Integration in das Konzert nicht fehlen. Die Gospelsängerinnen und -sänger möchten das Publikum mit ihrer Lebensfreude anstecken und zum Singen, Tanzen und Klatschen bewegen, wird mitgeteilt.

Eine besondere Mischung aus tiefster Emotion und Ausgelassenheit sollen ein Konzert der Gospelstars zu einem besonderen Erlebnis machen.

Nach dem Konzert selbst haben die Zuschauerinnen und Zuschauer in Delmenhorst die Möglichkeit, sich mit den Chormitgliedern persönlich auszutauschen – für die Sängerinnen und Sänger der New York Gospel Stars soll dies immer eines der schönsten Erlebnisse ihrer Konzerte sein, heißt es.• Tickets für das Konzert der New York Gospel Stars kosten im Vorverkauf 27,95 Euro. Sie sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter Telefon 0234/9471940 oder online unter