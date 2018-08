Delmenhorst Stefanie Golisch ist Bremerin. Aber in den letzten beiden Jahren hat sie als Leiterin des Delmenhorster Chores Teutonia ihr Herz für Bremens westliche Nachbarstadt entdeckt. „Es wird überhaupt nicht nach außen getragen, wie schön Delmenhorst ist“, sagt die ausgebildete Sängerin. „Wir haben uns deshalb gedacht, ,jetzt gestalten wir mal ein Programm aus Delmenhorst für Delmenhorst‘. Wir bedienen alle Genres. Und wir wollen das Haus echt voll kriegen.“

Das Programm, das Golisch in Zusammenarbeit mit Chormitglied Herta Hoffmann entwickelt hat, trägt den Titel „Delmenhorster Geschichten und Persönlichkeiten – eine Zeitreise durch eine lebendige Stadt“. Teutonia wird den Abend mit etwa 80 Sängerinnen und Sängern bestreiten. Golisch obliegt gemeinsam mit dem Pianisten Hendrik Ehlers die musikalische Gestaltung. Das Benefizkonzert findet am Donnerstag, 20. September, im Kleinen Haus, Max-Planck-Straße 3, statt und dauert einschließlich Pause etwa 90 Minuten. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird von den Konzertbesuchern aber eine Spende erbeten, die dem Hospizverein Delmenhorst zugute kommen soll.

Herta Hoffmann hat eine Vorliebe für die Delmenhorster und die oldenburgische Geschichte entwickelt. Die pensionierte Gymnasiallehrerin arbeitet zurzeit an ihrer Doktorarbeit über Gräfin Sybille von Oldenburg. Gemeinsam mit Golisch wird sie am 20. September durch den Abend führen, kleine Geschichten und Anekdoten aus Delmenhorst erzählen. Sie freut sich, dass Golisch Lieder und Texte aus dem 16. und 17. Jahrhundert gefunden hat.

An Musik wird so einiges zu hören sein: von Schütz bis zu Element of crime, plattdeutsche Lieder, Stücke der Comedian Harmonists, die Vertonung des Gedichts „Heide­nacht“ von Hermann Allmers durch Gustav Schreck oder Verdis Gefangenenchor von Nabucco, versehen mit einem neuen positiven Text von Kurt Hertha. „Dieser Chor ist am glücklichsten, wenn er von jedem etwas singen kann“, weiß die kommissarische Teutonia-Vorsitzende Sabine Heruth zu berichten.