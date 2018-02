Delmenhorst „Wir erleben in diesem Jahr das qualitativ Beste, das es in Delmenhorst seit der Schließung der Kerem-Kulturkneipe gegeben hat“, freute sich schon Dieter Freese, Veranstalter der Konzerte im Riva. Die Anzahl der Konzerte wurde allerdings verringert: Gab es im vergangenen Jahr sieben in einem Halbjahr, sind es jetzt sieben für das ganze. „Dafür haben wir internationales Topniveau – alles preisgekrönt“, betonte Freese bei der Vorstellung seines Programms am Donnerstag. Außerdem fallen Konzerte in den Sommermonaten in diesem Jahr wegen mangelnden Interesses aus und die Auftritte finden nur noch am Wochenende statt.

„Blues, Bluesrock und Schmankerl“ soll es in diesem Jahr im Eventbereich des Riva zu sehen und hören geben.

Als großer Höhepunkt in diesem Jahr wird „Big Daddy Wilson“, Freeses persönlichem Lieblingskünstler, auf seiner Jubiläumstour am Samstag, 16. November, Halt im Riva machen. „Er spielt immer vor vollen Haus“, sagt der Veranstalter. Nach langen Verhandlungen sei dieser Konzerthöhepunkt „der höchsten Liga“ festgemacht worden. Der Blues-Musiker Wilson verfüge über eine preisgekrönte und mächtige Ausnahmestimme und spiele in diesem Jahr nur zwei Monate lang in seiner Wahlheimat Deutschland.

Den Anfang macht am Freitag, 16. März, eine Band, die keinen Blues spielt, aber zu Freeses Schmankerln gehört. „The Stokes“, die von Fachblättern als „die einzigen legitimen Nachfolger“ der legendären Dubliners gehandelt werden, bieten irische Musik, Anekdoten und comedyreifes Entertainment. „Wir feiern damit in den St. Patrick’s Day rein. Die machen richtig Spaß“, findet Freese. Mit den Gästen will er einen irischen Abend feiern, Guiness-Bier und Whisky werden nicht fehlen. Dazu gibt es auf einem Fernseher Bilder von der grünen Insel zu sehen.

Im ausverkauften Riva spielten im vergangenen Jahr Jimmy Reiter und Band. „Beste deutsche Bluesband“ und „Bester zeitgenössischer Blueskünstler“ sind gewonnene Preise, die von großer Musik zeugen. Sie spielen am Samstag, 7. April, im Riva.

Ein weiteres Schmankerl, dieses Mal für Shanty-Freunde, ist die Pressgëng, die am Samstag, 16. Mai, auftritt und musikalisch von den Meeren berichtet. „Wie Santiano, nur in lustig“, umschreibt Freese den ausgefallenen Stil der Hamburger Shanty-Gruppe.