Kostenlose Aktionen für Kinder

Delmenhorst Folgende kostenlose, anmeldepflichtige Ferienaktionen der Stadt Delmenhorst finden am heutigen Freitag, 14. August, statt: Ein Schnupperkursus in der Sportart Feldhockey wird auf dem Kunstrasenplatz an der Lethestr. 17 angeboten. Für Kinder von fünf bis acht Jahren beginnt er um 9 Uhr, für Kinder von neun bis zwölf Jahren um 11.30 Uhr. Hockeyschläger werden gestellt. Den Kletterwald „Wipfelstürmer“ können Kinder von sieben bis elf Jahren erkunden. Los geht’s um 10 Uhr am Graft Parkplatz (Nähe Basketballplatz). Teilnehmer von zwölf bis 18 Jahren treten beim „Challenge Friday“ ab 11 Uhr am Jugendhaus, Sachsenstraße 6, in zwei Teams gegeneinander an. Kinder von acht bis zwölf Jahren können am „Fitnessboxen“ ab 17 Uhr in der Jahn-Halle an der Schulstraße teilnehmen.