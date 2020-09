Kostenloser Sprit sorgt für Stau

Delmenhorst Im Zuge einer Werbeaktion gibt eine Tankstellenkette derzeit werktäglich in der Zeit von 13 bis 14 Uhr kostenlos Kraftstoff an Autofahrer ab. Das führte bereits in anderen Städten zu Verkehrschaos in der Nähe der Tankstellen. Am Freitag sorgte die Aktion an einer Tankstelle am Hasporter Damm in Delmenhorst bereits ab 12.30 Uhr für Stau, der sich bis auf die Autobahn ausweitete. Die Polizei schloss den Tankstellenbetrieb bis 14 Uhr komplett. Der Stau löste sich schnell auf.