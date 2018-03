Delmenhorst Ob Roy Black eingestiegen wäre? Ganz in Weiß, so wie der bekannteste Titel des einstigen Schlagersängers, kommt das spektakulär beleuchtete Riesenrad „Lounge 360°“ daher und feiert beim Frühjahrsmarkt auf den Graftwiesen seine Premiere. Von Samstag, 14. April, bis Mittwoch, 18. April, kann jeder aus 38 Metern Höhe den außergewöhnlichen Blick über Delmenhorst genießen.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist das Fahrgeschäft „X-Factor“. Eine Schaukel mit bis zu 25 Metern Höhe, die sich auf das Publikum zubewegt und über den Köpfen der Zuschauer schwebt, als Erlebnis der Extraklasse.

Überhaupt wartet das Volksfest bei den großen Fahrgeschäften mit einigen Höhepunkten auf. Dazu gehört auch das Rundfahrgeschäft „Beach Jumper“, das in Deutschland einzigartig ist und nach einer Pause mal wieder in Delmenhorst sein wird. Dort schaukeln, schwingen, schweben und fliegen die Besucher in 16 unterschiedlichen Fahrweisen.

Nach längerer Pause ist auch das „Remmi-Demmi“ wieder da. Mit einem Parcours über zwei Etagen und einer Aktionsfläche von 240 Quadratmetern bietet das Laufgeschäft Spaß für die ganze Familie. Ob jung oder alt, hier können sich die Besucher nach Herzenslust auf Wackelböden, Fließbändern, drehenden Tonnen und außergewöhnlichen Leitern austoben.

Neben den Fahrgeschäften für Erwachsene, darunter auch Klassiker wie Autoscooter, Breakdancer und Musikexpress, sind traditionell auf Familien ausgerichtete Angebote Bestandteil des Trubels. Auf dem Marktgelände ist die „Drachen-Kinderachterbahn“ zu finden, neben weiteren Fahr- und Spielgeschäften für die jüngsten Besucher. Dazu zählt auch die Ponyreitbahn.

Insgesamt werden rund 120 Schausteller die Graftwiesen in eine einzige Vergnügungsstätte verwandeln. Dass der Kramermarkt auch bei den süßen Sachen mit der Zeit geht, dafür steht der Herzenmacher mit Lebkuchengestaltung nach Wunsch.

Der Kramermarkt beginnt am Samstag, 14. April, um 15 Uhr mit einer offiziellen Eröffnungsfeier. An allen Tagen öffnen die Schausteller ihre Geschäfte um 13.30 Uhr und schließen spätestens um 23 Uhr. Abschließender Höhepunkt des Markts ist das Höhenfeuerwerk ab etwa 22 Uhr am letzten Markttag.