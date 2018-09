rund um den Herbstmarkt

An allen Tagen öffnen die Schausteller ihre Geschäfte um 13.30 Uhr und schließen sie spätestens um 23 Uhr. Am Dienstag, 11. September, laden sie wieder zum Familientag mit vergünstigten Preisen ein.

Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Einzelhändler in der Fußgängerzone, am Schweinemarkt sowie die Handelsbetriebe an der Seestraße und einige Geschäfte im Bereich des Jute Centers von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Daher werben Schausteller und Kaufleute erstmals gemeinsam für die Veranstaltung im Radio und auf Plakaten. Dafür wurde das Kramermarkt-Plakat um den Hinweis „Verkaufsoffener Sonntag“ und die Punkte „Zeitreise“ und „Bimmelbahn“ ergänzt.

In einer Planungsgruppe wurde gemeinsam mit den Schaustellern ein Programm erarbeitet, das den Kramermarkt optisch in die Innenstadt erweitern soll. Als direkte Verbindung pendelt die „Rasende Berta“, eine Kindereisenbahn, zwischen der Innenstadt und den Graftwiesen. Sie soll wie zur Weihnachtszeit Kinder und deren Begleitung begeistern. Fahrscheine gibt es an der Bahn oder auch gesponsert und als Geschenk für Kunden im Einzelhandel.

Erstmalig ist für den verkaufsoffenen Sonntag zudem die Teilnahme an den Aktionstagen „Heimat Shoppen“ vorgesehen. Die Einzelhändler überraschen die Kunden mit Rubbellosen, Sonderrabatten oder anderen kleinen Aufmerksamkeiten und verschönern damit das Einkaufen in der Innenstadt.

Zum Kramermarkt bietet der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, auf der Buslinie 450 „Deichläufer“ alle Fahrten zwischen Berne, Lemwerder und Delmenhorst kostenlos an. Statt bis zum ZOB wird der Deichläufer bis zur Haltestelle Delmenhorst „Markt“ verlängert.

Damit der Auf- und Abbau reibungslos funktioniert, sind die Graftwiesen seit Montag bis einschließlich Sonntag, 16. September, für Fahrzeuge gesperrt. Die Regelung gilt für den Bereich zwischen Hans-Böckler-Platz und An den Graften.