Delmenhorst Schießbuden, Karussell-Klassiker, ein großes Feuerwerk und nach Herzenslust Shoppen: Die Herbstausgabe des Delmenhorster Kramermarkts startet an diesem Samstag. Bis einschließlich Mittwoch, 11. September, können die Besucher den Trubel auf den Graftwiesen genießen. Doch nicht nur der Kirmes lockt die Menschen an diesem Wochenende in die Stadt: Am Sonntag, 8. September, sind von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Das teilte die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) mit.

Die Einzelhändler in der Fußgängerzone, am Schweinemarkt, die Läden in der Seestraße sowie Geschäfte beim Jute Center bieten die Möglichkeit, am Sonntag entspannt zu shoppen.

Als Service für die Besucher verkehrt die Bimmel-Eisenbahn „Rasende Berta“ zwischen dem Rathausplatz, dem Schweinemarkt und der Langen Straße. Die Tickets für die Eisenbahn werden durch die City-Kaufleute vergeben, teilte die dwfg mit. Mit etwas Glück können Besucher sie auch beim Glücksrad gewinnen.

Zudem wird am Sonntag die Aktion „Heimat Shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) eingeläutet. Während des verkaufsoffenen Sonntags beteiligen sich die Kaufleute mit verschiedenen Aktivitäten an der Aktion. Laut der dwfg soll damit Bewusstsein für den lokalen Einzelhandel geschaffen und auf die Angebotsvielfalt hingewiesen werden. In den Geschäften gibt es Rabatte und Aufmerksamkeiten für die Kunden. Die Aktion wird durch das Citymanagement der dwfg unterstützt.