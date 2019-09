Delmenhorst Liebesäpfel, Losbuden, Dosenwerfen und Co. locken die Besucher seit Samstag auf die Graftwiesen in Delmenhorst. Samstagmittag wurde die Herbstausgabe des Kramermarktes durch Oberbürgermeister Axel Jahnz am Autoscooter eröffnet.

Laut des Vorsitzenden des Schaustellervereins Delmenhorst, Albert Coldewey, zog es viele Besucher am ersten Tag auf den Kramermarkt. „Der Regenguss hat am späten Nachmittag ein paare Leute vertrieben, aber danach war es wieder gut besucht“, sagt er. Der Schausteller hofft, dass sich das Wetter bis Mittwoch hält. Der Eröffnungstag wurde mit einem Bodenfeuerwerk gegen 21 Uhr abgerundet.

Vom traditionellen Kettenkarussell bis zum neuen Rund- und Hochfahrgeschäft „Alpha 1“ hat die Herbstausgabe des Delmenhorster Kramermarktes wieder einiges zu bieten. Seit Samstagmittag dreht nach einer längeren Pause wieder ein Kettenkarussell seine Runden in Delmenhorst. In 35 Metern Höhe mit sieben bis neun Umdrehungen pro Minute ist Nervenkitzel vorprogrammiert. „Alpha 1“ hingegen ist ein Rad, das einer Untertasse ähnelt. Das Podium hebt sich während der Fahrt in eine 90-Grad-Stellung. In 22 Metern Höhe erleben die Besucher dann ein Gefühl der Schwerelosigkeit.

Doch auch altbewährte Imbissstände, Losbuden und Kinderkarussells sind wieder vertreten. Insgesamt sorgen 110 Schausteller beim Kirmes für Abwechslung.

Neben dem Kramermarkt zog auch der verkaufsoffene Sonntag die Menschen am Wochenende in die Delmenhorster Innenstadt. Viele Einzelhändler boten im Zuge der Aktion „Heimat Shoppen“ Rabatte und Aktivitäten an. Als Service verkehrte zudem die Bimmel-Eisenbahn „Rasende Berta“ zwischen dem Rathausplatz, dem Schweinemarkt und der Langen Straße in der Innenstadt.

Noch bis Mittwoch, 11. September, lädt der Kramermarkt auf die Graftwiesen ein. Beendet wird der Herbstmarkt mit einem Höhenfeuerwerk, das gegen 22 Uhr auf der Burginsel gezündet wird. Am Dienstag, 10. September, laden die Schausteller zum Familientag ein. Vieles gibt es an diesem Tag vergünstigt.

