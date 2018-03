Delmenhorst Der Standort Westerstraße hätte für den Neubau eines Krankenhauses niemals den Vorzug bekommen dürfen. Dieser Überzeugung ist Prof. Gerd Turowski vom Naturschutzbund (Nabu) Delmenhorst. Turowski, beim Nabu Referent für Raumordnung und Regionalplanung, unterstellt den Gutachtern, die die Standorte Innenstadt und Wildeshauser Straße in 2015 bewertet haben, schwere methodische Fehler. „Letztendlich wurde die Kostendifferenz von 17 Millionen Euro zugunsten der Westerstraße als alleiniges Entscheidungskriterium herausgehoben.“ Das sei naiv und unverantwortbar.

Nach dem Rückzug der katholischen Kirche, die zu 90 Prozent an der Holding beteiligt war, und der Insolvenz der Stiftung St. Josef als Grundstückseigentümer hat sich dieses Kriterium eh überlebt – ein kostenloses Grundstück für den Bau eines kommunalen Innenstadt-Krankenhauses wird es nicht mehr geben.

Der Pensionär berät den Umweltausschuss des Rates. Zur Zeit seiner akademischen Laufbahn war er Inhaber eines Lehrstuhls für Landes- und Raumplanung. Bei der Standortbewertung, sagt er, seien „Mindestanforderungen der Entscheidungstheorie nicht erfüllt“ worden. Woran es gelegen hat? „Die Gutachter waren entweder völlig unqualifiziert oder sie haben das Ergebnis manipuliert.“

Dass es am Standort Innenstadt keinerlei Möglichkeiten zu einer baulichen Erweiterung gegeben habe, hätte sie nicht interessiert. Ebenso wenig die Unmöglichkeit, einen Hubschrauberlandeplatz in den Krankenhaus-Komplex zu integrieren. Und bei der Bewertung der Erreichbarkeit sei die Einbindung in das übergeordnete Straßennetz, z.B. die A 28, außen vor gelassen worden.

Das Architektenbüro, das die Bewertung vorgenommen hat, soll laut Turowski eine große Nähe zu dem damaligen Krankenhaus-Geschäftsführer gehabt haben.