Delmenhorst Die Stiftung St. Josef hat am Freitag Insolvenz angemeldet. Das geschah, nachdem am Dienstag die Annahme der gemeinsamen Absichtserklärung von Stadt und Stiftung im Verwaltungsausschuss und im Rat nicht zustande gekommen war. Das hat am Freitag Stiftungsvorstand Hubertus Aumann mitgeteilt. „Mit dieser Entscheidung des Rates sind die Möglichkeiten der Stiftung, das gemeinsame Projekt zur Schaffung des neuen Krankenhauses zu begleiten und zu unterstützen, entfallen“, so Aumann.

Die genauen Inhalte der Absichtserklärung („Letter of Intent“, LOI) wurden hinter verschlossenen Türen verhandelt. Ein Bestandteil ist, dass die Stadt die Krankenhausgrundstücke gegen einmalige Zahlung eines Betrags von 1,3 Millionen Euro als Erbbaurecht erwerben und damit die lastenfreie Inhaberschaft an allen Gebäuden und Anlagen für 99 Jahre ohne Zahlung eines Erbbauzinses hätte übernehmen können.

Aumann hat seiner Pressemitteilung die Kopie eines Schreibens der Anwaltskanzlei der Stiftung an die Stadt beigefügt. Darin heißt es unter anderem: „Durch die Entscheidung, den LOI nicht umzusetzen, gerät das Projekt eines gemeinnützigen städtischen Krankenhauses in der Mitte der Stadt Delmenhorst in äußerste Gefahr, wenn es nicht ganz unmöglich wird.“

Wie berichtet, befürchten Ratspolitiker eine zu große Einflussnahme der katholischen Kirche und eventuelle weitere Verpflichtungen, die aus dem Erwerb des Grundstücks entstehen könnten.