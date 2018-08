Delmenhorst Florian Friedel, Geschäftsführer des Josef-Hospitals, peilt den nächsten Schritt an. „Die Kosten haben wir inzwischen gesenkt. Nur bei vernünftiger Kostenstruktur macht Wachstum Sinn.“ Friedel gibt einen Grundkurs in Krankenhausökonomie, redet von Kostenbewusstsein, Belegzeiten und Effizienzsteigerung, bevor er am Mittwoch im frisch renovierten und neu verpachteten Besuchercafé des Delmenhorster Krankenhauses die Katze aus dem Sack lässt: Er will das Profil des Delmenhorster Krankenhauses mit der Ansiedlung eines neuen medizinischen Spezialgebiets, der Elektrophysiologie, schärfen, damit neue Patienten gewinnen, „und zwar europaweit“, und gleichzeitig den Bestand der Kinderklinik sichern. Es geht um die Behandlung von Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern und angeborenen Herzfehlern bei Erwachsenen und vor allem bei Kindern.

Mit der Medizinergemeinschaft „Elektrophysiologie Bremen“, einem Unternehmen mit sieben Ärzten und insgesamt 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat das Krankenhaus jetzt einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Er sieht vor, dass die Spezialisten aus der Hansestadt ab Anfang Oktober zu festen Zeiten in Delmenhorst vor Ort sind und Eingriffe vornehmen, zum Beispiel Katheterablationen und Defibrillator-Implantationen. Die Ausweitung auf die Behandlung herzkranker Kinder wird im Januar 2019 erfolgen. Friedel: „Damit werden wir das Krankenhaus in Deutschland, das die meisten Eingriffe dieser Art bei Kindern macht.“ Als ausgewiesener Experte im Team für die kleinen Patienten gilt im Elektrophysiologie-Team der Kinderrhythmologe Dr. Joachim Hebe. Friedel rechnet mit insgesamt rund 600 Patienten pro Jahr, wovon die Kinder den größeren Teil ausmachen dürften.

Prädikat „wertvoll“ Das Josef-Hospital ist ein wertvoller Arbeitgeber für das Gemeinwohl der Stadt. Zu diesem Ergebnis kam jetzt das Magazin „Wirtschaftswoche“. Ein Marktforschungsinstitut hatte im Auftrag des Magazins die Bewohner von 54 Landkreisen und 17 kreisfreien Städten befragt, wie sie den Wert von regionalen Arbeitgebern für das Gemeinwohl beurteilen. In Delmenhorst landete das Josef-Hospital auf Platz 1, gefolgt von den Stadtwerken und der Volksbank Delmenhorst Schierbrok.

„Wir haben die Kapazitäten und die Mannschaft“, sagte Götz Buchwalsky, Arzt bei der Elektrophysiologie Bremen, bei der Vorstellung der Pläne. Das Josef-Hospital wird dem Bremer Team einen hoch spezialisierten Arbeitsplatz einrichten, den sogenannten Links-Herzkatheter-Messplatz im Wert von 400 000 Euro.