Delmenhorst Die Stadt hat –wie berichtet – das Bieterrennen gewonnen und am Freitag den Kaufvertrag für das insolvente Krankenhaus Josef Hospital unterzeichnet. Damit wäre eine Basis-Gesundheitsversorgung sichergestellt, die unter kommunaler Trägerschaft nicht wie bei privaten Trägern gewinnmaximiert arbeiten muss. Jetzt kommt es darauf an, dass sich das Haus durch Verringerung der Beschäftigtenzahl und steigende Belegungszahlen konsolidieren lässt. Der Übergang des Krankenhauses soll zum 1. April erfolgen, die Betriebskosten trägt ab sofort die Stadt.

Nach der Insolvenz der Stiftung St. Josef, Eigentümerin des Grundstücks des innerstädtisch gelegenen ehemaligen katholischen Krankenhauses St.-Josef-Stift, wurden wieder Stimmen laut, die eine vorbehaltlose Diskussion über den Standort des Krankenhauses fordern. Bürgerforum und Liberale haben den vom Rat beschlossenen Neubau eines Krankenhauses in der City seit jeher abgelehnt. Allerdings ist der 70 Millionen Euro schwere Förderbescheid des Landes für den Krankenhaus-Neubau an den Standort gebunden. Er wäre im Falle eines Umschwenkens in seiner jetzigen Form hinfällig.

Noch am Freitag, nahezu zeitgleich mit der Meldung über den Kauf des Josef-Hospitals, hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Murat Kalmis per Pressemitteilung einen „auf den jetzigen Zeitpunkt bezogenen Kostenvergleich“ der beiden Standorte „Innenstadt“ und „Deichhorst/Wildeshauser Straße“ gefordert. Kalmis verweist u.a. auf den Brand im ehemaligen St.-Josef-Stift, der bei der Beurteilung der tatsächlichen Kosten gar nicht berücksichtigt worden sei, und darauf, dass nach der Insolvenz der Stiftung St. Josef nicht mehr von einer kostenfreien Nutzung des Innenstadt-Geländes ausgegangen werden könne.

Die Stadtwerkegruppe hat auf die Entwicklungen reagiert, das neue City-Parkhaus soll niedriger gebaut werden und nur noch 400 statt 640 Parkplätze vorhalten. In dem Parkhaus waren rund 200 Mitarbeiter- und Besucherparkplätze für das neue Krankenhaus vorgesehen. Das Parkhaus könne aber nachträglich um weitere Etagen aufgestockt werden, hieß es.