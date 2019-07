Delmenhorst Sie sind nun unter anderem Mechaniker, Techniker oder Bäcker: 86 Gesellen der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land sind am Donnerstagabend im Kleinen Haus in Delmenhorst feierlich freigesprochen worden. „Es ist etwas ganz Besonderes, was Sie in der Vergangenheit geleistet haben“, wendete sich Kreishandwerksmeisterin Britta Franke an die Absolventen.

Für den „ Sprung ins eigenverantwortliche Berufsleben“ gratulierte Franke allen Gesellen herzlich. „Es liegt nun ganz alleine an Ihnen, wie Sie damit umgehen und was Sie daraus machen werden.“ Die Kreismeisterin riet den jungen Gesellen, neben den ersten eigenen Berufserfahrungen sich auch stets weiter zu bilden und Neues zu lernen. Auch dass sie nun selbst zu Vorbildern werden für die neuen Auszubildenden in den Unternehmen, betonte Franke. „Es ist uns wichtig, das Sie jetzt nach bestandener Prüfung weiter dem Handwerk treu bleiben, mit viel Eifer und Wissbegierde ihre Ziele verfolgen“, so Franke.

Da konnte sich die stellvertretende Landrätin des Landkreises Oldenburg Christel Ziesler mit ihren Worten anschließen: „Lebenslanges Lernen ist ein Sesam-öffne-dich für den beruflichen Weg.“ Sie betonte die gute wirtschaftliche Lage, in die die Absolventen nun entlassen werden und die damit verbundene Sicherheit der Arbeitsplätze.

Vier Absolventen schlossen ihre Ausbildung zudem mit Auszeichnung ab. Britta Franke überreichte dafür eine Urkunde an Kevin Leberecht, Nina Müsegades, Jakob Holthaus und Torben Maskow, den Jahrgangsbesten. Torben Maskow hatte zudem den Publikumspreis der Ausstellung „Tischler und Kunst“ für das beste Gesellenstück gewonnen. Er erhielt dafür einen Geldbetrag als „Zuschuss“ für das Studium welches er nun beginnen wird.