Delmenhorst Mit einem überzeugenden Ergebnis ist Fabian Ernst zum neuen Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Delmenhorst gewählt worden. Der 31-Jährige erhielt auf dem Kreisparteitag am Freitagabend im Hotel Thomsen 56 von 56 möglichen Ja-Stimmen. Damit sicherten ihm alle stimmberechtigten Anwesenden ihre volle Unterstützung zu. Ernst übernahm das Amt vom langjährigen Vorsitzenden Heinz-Gerd Lenssen, der zwölf Jahre lang an der Spitze der Delmenhorster CDU stand und aus privaten Gründen nicht mehr angetreten war.

Bei seiner Vorstellung versuchte Ratsherr Ernst, sein politisches Profil zu schärfen. Vier Punkte hat sich der 31-Jährige in seine Agenda geschrieben, mit denen er die CDU Delmenhorst wieder voranbringen und für frischen Wind sorgen möchte. Ernst will die Wohnqualität und die Bausituation in der Stadt verbessern, Investitionen in Schulen und eine Universität oder zumindest eine Außenstelle in Delmenhorst vorantreiben, für Ausbau und Restaurierung der Sportstätten sorgen sowie die Bundeswehr-Garnison in der Stadt wieder in die Spur bringen. „Zudem werden wir zukünftig die CDU in der Öffentlichkeit stärker präsentieren, um Neumitglieder zu gewinnen und Altmitglieder zu halten. Dabei sollen auch das Internet und die Sozialen Medien vermehrt zum Einsatz kommen“, setzt Ernst auf mehr Bürgernähe.

Weiterhin stehen Frauke Wöhler und Jürgen Waßer dem Kreisvorsitzenden als Stellvertreter zur Seite. „Wir sind ein starkes Team und hochmotiviert“, erklärte Wöhler. Dies sei eine gute Basis, um die CDU in Delmenhorst wieder zu stärken und sichtbarer für die Bürgerinnen und Bürger zu werden. Die anwesende Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen gratulierte dem neuen Vorstand um einen der jüngsten Kreisvorsitzenden der CDU in Deutschland.

Ernst stammt aus Delmenhorst und arbeitet für ein Technologieunternehmen in Bremen. Der 31-jährige getaufte Katholik beschreibt sich selbst als leidenschaftlichen Fußballer und „100-prozentigen Delmenhorster“. Seine aktive Karriere beim TuS Heidkrug hat er aus beruflichen Gründen bereits beendet. Seitdem engagiert er sich im Vorstand des SV Atlas Delmenhorst.