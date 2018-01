Delmenhorst Am Samstag, 13. Januar, gegen 20.10 Uhr, hat ein 18-Jähriger versucht einen Delmenhorster Supermarkt an der Konrad-Adenauer-Allee, zu überfallen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 18 Jahre alte Beschuldigte aus Bremen in dem Markt, trat an eine Kassiererin heran und verlangte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Das teilt die Polizei mit. Als ein 31-jähriger Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde, zögerte er keinen Moment, brachte den Täter zu Boden und konnte ihn mit Hilfe anderer Zeugen bis zum Eintreffen der Delmenhorster Polizei festhalten. Zwei Angestellte des Marktes erlitten in Folge des versuchten Raubüberfalls einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden. Der Täter wird noch diesen Sonntag, 14. Januar, einem Haftrichter vorgeführt, gibt die Polizei bekannt.