Delmenhorst Insgesamt 6141 Straftaten hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch für die Stadt Delmenhorst registriert. Das ist das Ergebnis der Kriminalitätsstatistik des Jahres 2017, die am Freitag im Polizeikommissariat in Delmenhorst vorgestellt wurde. Das sind 500 Straftaten weniger als im Vorjahr. „Ein absolut positiver Trend“, sagt Carsten Hoffmeyer, Leiter Einsatz und stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. Dabei lag die Aufklärungsquote bei etwa 63 Prozent.

Einen Rückgang um 95 Fälle im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Körperverletzungen, Raub und Nötigungen, erläutert Oliver Lenz, stellvertretender Leiter des ersten Zentralen Kriminaldienstes. 783 Straftaten wurden 2017 in Delmenhorst begangnen. Davon konnten aber fast 89 Prozent aufgeklärt werden. Den Großteil machen nach wie vor Körperverletzungsdelikte aus, allerdings 2017 etwa 6 Prozent weniger mit 571 Fällen.

Einen Rückgang von etwa 22 Prozent gab es bei den Diebstahlsdelikten. Von insgesamt 2303 Taten (Vorjahr 2958) konnten knapp 35 Prozent aufgeklärt werden. Drastisch gesunken ist die Anzahl der Fahrraddiebstähle. Lagen 2016 noch 910 Anzeigen vor, waren es 2017 nur noch 479. Dies sei auf eine polnische Tätergruppe zurückzuführen, die 2016 für eine Vielzahl von Diebstählen verantwortlich war und gefasst wurde.

Eine erhöhte Anzahl an Straftaten verzeichnete die Polizei bei den Wohnungseinbrüchen: von 171 auf 188 Delikte. Das Plus von fast 10 Prozent lässt sich auf eine albanische Tätergruppe zurückführen, die Ende 2016 insgesamt 140 Straftaten verübt hatte. Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen lag bei etwa 36 Prozent. 287 Rauschgiftdelikte habe es im Jahr 2017 gegeben, 2016 waren es noch 320 Fälle. Mehr Gewalt gab es gegen Polizeibeamte. Im Vergleich zu 19 Taten in 2016 waren es 2017 25 Taten.

Zufrieden ist man auch mit den Entwicklungen im Problemviertel Wollepark. Polizisten kontrollierten fast 1700 Personen, 500 Fahrzeuge und stellten 21 Haftbefehle aus. Es sei ein viel positiveres Bild entstanden, so Lenz: „Es wirkt strukturierter und aufgeräumter.“ Insgesamt sei man mit der Polizeiarbeit in Delmenhorst zufrieden. „Delmenhorst hat zwar immer noch einen schlechten Ruf, aber man kann hier sicher leben“, ist Hoffmeyer überzeugt.