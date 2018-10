Delmenhorst Ein paar schnelle Handgriffe – und schon haben Einbrecher ein Fenster aufgebrochen, können sich frei im Haus der Opfer bewegen und mitnehmen, was sie wollen. Wie einfach es ist, herkömmliche Einbruchsbarrieren zu überwinden, hat Simone Hemken, Beauftragte für Kriminalprävention bei der Polizei Delmenhorst, interessierten Bürgern am Mittwoch in einer Ausstellung gezeigt. „Innerhalb weniger Minuten bekommen Einbrecher Fenster und Terrassentüren aufgehebelt“, sagt Hemken.

Deshalb bietet sie allen Delmenhorsterinnen und Delmenhorstern eine kostenfreie, persönliche Beratung vor Ort an. Dabei werden Wohnung oder Haus mit der Polizeibeamtin auf Sicherheitslücken überprüft. „Viele Leute wissen nicht, wo die Einbrecher am liebsten einsteigen“, meint Hemken.

Schwachstellen seien nach hinten liegende Fenster und Türen sowie Kellerfenster. „Egal, wie klein und schmutzig diese sind.“ Durch die Haustür würde fast niemand einbrechen – viel zu offensichtlich. Hemken empfiehlt, erst Fenster und Türen zu sichern, bevor man über die Anschaffung einer Alarmanlage nachdenkt. Zu erreichen sie unter Telefon 04221/1559-305.