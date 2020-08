Kultur: Weitere Termine fürs Open-Air-Kino

Delmenhorst Zwei neue Termine für das Open-Air-Kino auf der Burginsel hat die Stadt Delmenhorst in einer Mitteilung bekannt gegeben. Das Filmvergnügen mit Picknick startet am Freitag, 14. August, mit „Der Junge muss an die frische Luft“. Am Samstag, 15. August läuft dann „Die Känguru-Chroniken“. Filmstart ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Tickets gibt es für fünf Euro am Kulturbüro-Fenster an der Brunnenseite oder nach telefonischer Terminabsprache im Büro. Resttickets gibt es auch an der Abendkasse. Vor Ort werden den Besuchern Picknickplätze für je maximal fünf Personen zugewiesen. Picknickdecken und Verpflegung müssen mitgebracht werden.