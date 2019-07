Delmenhorst Eine Zeltstadt, ein Irrgarten, Erlebnisstationen und eine exklusive Abendinszenierung wartet auf die Besucher der „Burginselträume“. In der Zeit vom 12. bis 20. Juli verwandelt das Kulturbüro zusammen mit dem Theater Anu und der Unterstützung der Volksbanken Weser-Ems die Burginsel in eine faszinierende Welt aus 1001 Nacht. „Wir sind auch schon ganz gespannt und jedes Mal aufs Neue überrascht, was uns erwartet“, sagt Christina Schiffmann vom Kulturbüro. Bisher hat sie selbst auch nur eine Ahnung von dem Event und freut sich, wenn es dann endlich in zwei Wochen los geht. Ein ganzes Jahr Planung hat sie begleitet. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Kulturbüro Delmenhorst, Rathausplatz 1. Kinder zahlen drei Euro, Erwachsene fünf.

Und darauf können sich die Besucher freuen: Eine Zeltstadt lädt die Besucher ein, zwei Veranstaltungsformate zu erfahren, bei denen die Geschichtenwelt aus dem arabischen Raum erlebt werden kann.

Tagsüber, von 14 bis 18 Uhr, richtet sich das Programm an Kinder und Familien, die sich auf eine Abenteuerreise, die Suche nach der berühmten Stadt der Erzähler, machen können. In den Nächten öffnet die festlich beleuchtete Stadt dann ihre Tore. „Es ist so aufgebaut, dass tagsüber im Familienprogramm sich die Gäste auf die Suche nach der Stadt der Erzähler begeben, und abends haben sie sie dann gefunden“, weiß Schiffmann. Die Besucher können dort die bedeutendsten Erzählerinnen und Erzähler erleben, die im Geiste der großen Meisterin „Scheherazade“ gegen die Bedrohungen der Welt anerzählen.

Im „Geschichtenirrgarten“ erwartet alle Entdecker das Hörspiel „Yunus, der Erzähler“. Auf der Burginsel erstreckt sich dafür ein riesiges Labyrinth aus 1001 Baldachinen. Die Besucher begleiten den Jungen Yunus auf seiner über 5000 Kilometer langen Abenteuerreise durch die arabische Welt. Das Kulturbüro hält dabei noch eine Überraschung parat: Für jeden Teilnehmer, der sich durch den Irrgarten wagt, gibt es ein eigenes Yunus-Buch zum Nachlesen und Mitgestalten. Während der Reise können die Gäste zudem auf ein Audio Guide zurückgreifen sowie an vielen einzelnen Stationen Sticker und Stempel sammeln. Beim Irrgarten-Erlebnis können auch Gruppenführungen stattfinden. Nach Anfrage ist dies möglich.

Zur Abendinszenierung heißt das Kulturbüro alle Gäste am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, willkommen. Ab 22 Uhr geht es los: Schauspiel, Tanz, Erzählkunst, Illuminationen und Soundcollagen eröffnen die Theaterwelt um „Scheherazade“. Inmitten des Labyrinths aus 1001 Baldachinen kann sich jeder Gast auf die Suche nach seinem eigenen Lieblingsplatz begeben. „Geheimnisvolle Räume“, gebe es auch zu entdecken. Dem Publikum begegnet dabei auch der Geschichtenapotheker Alef, der seine Dienste anbietet. Neben anderen Geschichten lernen die Gäste den mythischen Vogel-König Simurgh kennen sowie die Stadtbewohner in ihrer Funktion als ungewöhnliche Friedensstifter.

Die Stadt der Erzähler öffnet am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juli, jeweils um 22, 22.15, 22.30 und 22.45 Uhr die Tore. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Weitere Informationen und Vorverkauf auch telefonisch unter Telefon 04221/99 24 64 oder per E-Mail (kulturbuero@delmenhorst.de).