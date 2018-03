Delmenhorst Gedimmte Beleuchtung, ein liebevoll hergerichtetes griechisches Büfett und sanfte Klänge – wie die Zuhörer später erfahren werden – auf einer Bouzouki. Das ist ein Lautinstrument, ähnlich einer Mandoline. Am Montagabend war im Restaurant „Kavala“ an der Bremer Straße alles vorbereitet für einen gemütlichen Abend. Das Thema war allerdings eher schwere Kost, ganz im Gegensatz zu den Leckereien: Der deutsch-griechische Kulturverein für Delmenhorst und Umgebung „Dialogos“ stellte die Übersetzung eines 2010 erschienenen griechischen Buches vor, das von den Gräueltaten in den westmazedonischen Dörfern Pirgi und Messovouno während des Zweiten Weltkriegs berichtet. Der deutsche Titel: „Unschuldige Opfer im Vermion. Pirgi und Messovouno unter der deutschen Besatzung (1941-1944)“.

Nicht im Geschichtsunterricht

Die einführenden Worte sprach Trifon Kechagias, Vorsitzender von Dialogos vor vollbelegten Stühlen. Er selbst hat griechische Wurzeln; geboren und aufgewachsen in Ptolemaida, nur etwa 20 Kilometer von Messovouno entfernt. Heute lebt er in Deutschland, arbeitet als Lehrer für Mathematik und Informatik, ist verheiratet mit einer Deutschen und hat zwei Kinder.

„Aufmerksam geworden bin ich auf die Massaker in den griechischen Dörfern erst sehr spät, bei einer Buchmesse in Thessaloniki. In der Schule hatten wir in Geschichte dazu überhaupt nichts“, berichtet Kechagias. Er habe auf der Buchmesse einen Bremer Professor kennengelernt, der Griechisch gelernt habe, um die Besatzungsgeschichte Griechenlands übersetzen zu können und somit zur Aufklärung beizutragen. „Ich habe mich ein wenig geschämt. Der Deutsche wusste mehr aus meiner Heimat als ich“, gab Kechagias am Montagabend zu.

Etwa hundert griechische Dörfer

Die beiden in dem Buch beschriebenen Dörfer seien laut Kechagias nicht die einzigen, die während der Besatzungszeit von Deutschen zerstört wurden und in denen viele Menschen ihr Leben lassen mussten – „es waren etwa hundert Dörfer“, weiß der Vorsitzende heute. Gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern machte sich Kechagias auf eine Reise nach Griechenland, sprach mit Zeitzeugen und machte sich an die Übersetzung des Buches aus dem Neugriechischen.

Einer der Übersetzer war Hartmut Puntigam: „Wir sind keine Profis, das merkt man dem Buch vielleicht an der einen oder anderen Stelle an. Aber dass wir alles selbst gemacht haben, hatte auch enorme Vorteile.“ Damit meinte Puntigam beispielsweise die Beschaffung originaler deutscher Texte, die ins Griechische übersetzt worden waren und nun wieder rückübersetzt werden mussten. „Die Quellenangaben der griechischen Fassung waren sehr genau. Wir hatten Glück in den Archiven, vor allem in Ludwigsburg und Freiburg“, ist Puntigam stolz darauf, dass ungefähr 80-90 Prozent der deutschen Texte im Original wiedergefunden werden konnten. Kechagias erinnert sich zurück: „Ich konnte manchmal die Texte gar nicht übersetzen, weil mir selbst die Tränen kamen.“

Gedenkpark in Planung

Als Lehrer initiierte Kechagias also einen Schüleraustausch mit dem Ziel, das Geschehene aufzuarbeiten und nie in Vergessenheit geraten zu lassen. In Absprache mit der griechischen Bezirksregierung wurde der Plan gefasst, rund 600 Bäume auf einem Hügel anzupflanzen und dort eine Gedenkstätte in einem Park zu errichten. Im Unterricht haben die Jugendlichen Tontafeln gestaltet mit den Namen und dem Alter der gestorbenen Menschen – jeweils eine in griechischer, eine in lateinischer Schrift.

600 Bäume werden gepflanzt

„Immer ein deutscher und griechischer Schüler pflanzen gemeinsam einen Baum. Wir sind froh, dass der Volksbund auch in die Organisation mit eingebunden ist und wir Unterstützung bekommen“, zeigt sich Kechagias dankbar. Bis jetzt seien etwa 100 Bäume in der Erde, der Rest folge jetzt stetig in den kommenden Jahren. Die Mitglieder von Dialogos sehen in diesem Projekt eine große Chance, denn: „Junge Menschen sind nicht verantwortlich für das Geschehene, aber sie haben Verantwortung für die Zukunft“, schloss Kechagias seinen Vortrag.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Lesung aus dem nun erschienenen Werk durch Schüler beider Länder in beiden Sprachen.