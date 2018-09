Delmenhorst Ein besonders wertvolles Ölgemälde des Künstlers Willi Oltmanns (1905-1979) ist jetzt in die Sammlung der Willi-Oltmanns-Stiftung in Delmenhorst hinzugekommen. Es stammt aus dem Jahr 1953 und ist ein Geschenk von der Oldenburgischen Landesbank (OLB). „Aus dieser Zeit gibt es nicht viele Bilder hier im Haus“, freute sich Dr. Wiebke Steinmetz, Vorsitzende der Willi-Oltmanns-Stiftung, bei der Übergabe im Malerhaus von Willi Oltmanns.

Die OLB hat das Gemälde mit dem Titel „Oldenburger Landschaft“ im Jahr 1953 von dem Delmenhorster Architekten Günter Grazianski erhalten. Eine Inschrift auf der Rückseite deutet darauf hin. Zum Kauf des Bildes gibt es keine Unterlagen, sagte Jutta Jünemann, Leiterin des OLB-Filialverbundes Delmenhorst. „Es wird vermutet, dass er es der Bank nach Fertigstellung des OLB-Gebäudes geschenkt hat.“ Lange Zeit habe es nun in der Führungsetage der Filiale an der Bahnhofstraße gehangen. „Es war schön, das Gemälde in der Bank hängen zu haben, aber es fühlt sich ebenso gut an, nun die Willi-Oltmanns-Stiftung mit der Schenkung bereichern zu können“, sagte Jünemann.

In dem Gemälde sei eindeutig die „Handschrift Oltmanns“ erkennbar, begutachtete die Stiftungsvorsitzende das Werk, das der Stilrichtung Realismus zugeordnet werden könne. „Wir bedanken uns herzlich, denn Bilder aus dieser Zeit sind selten vorhanden“, betonte Steinmetz den großen Wert des Bildes für die Stiftung, in dessen Sammlung es nur etwa 15 der früheren Werke von Oltmanns gebe.

Insgesamt verfügt die Stiftung über etwa 280 Ölgemälde und rund 1400 Aquarelle von Willi Oltmanns. Motive seien überwiegend Landschaften und Stillleben wie Blumen, sowie Porträts, erläuterte Steinmetz.

Willi Oltmanns ist 1905 in Delmenhorst geboren, machte als letzter von zehn Söhnen eine Ausbildung zum Maler, berichtete die Stiftungsvorsitzende. Mit 20 Jahren habe er angefangen, künstlerisch tätig zu sein. Doch während des Krieges habe er keine Gelegenheit gehabt, sich als Künstler zu etablieren. Seine Frau, Lilo Oltmanns, habe später für die Verbreitung seiner Kunst gesorgt.

Die Stiftung existiert seit 1985 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kunstwerke Oltmanns zu pflegen und für die Delmenhorster zugänglich zu machen. Die Bilder hängen im Haus des Malers aus, wo regelmäßig Hausöffnungen stattfinden. Diese geben zudem einen Einblick in das Leben des Künstlers. Im Oktober soll es eine herbstliche Ausstellung im Malerhaus am Klosterdamm 72 in Delmenhorst geben. Besucher haben dann die Möglichkeit, das neue Ölgemälde „Oldenburger Landschaft“ zu sehen.