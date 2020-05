Kunst: Künstler fertigt per Skype-Videoanruf Porträts an

Delmenhorst Die Städtische Galerie Delmenhorst vermittelt noch an diesem Donnerstag Termine zu einem Online „Portrait Service“ mit dem Zeichner und Illustrator Kolja Burmester. Der Künstler aus Bremen fertigt mit Buntstift und einer alten Olympia-Schreibmaschine Porträts an. Text und Zeichnung vermischen sich zu einer Situationsanalyse im Postkartenformat.

Per Skype-Videoanruf kann der Künstler an diesem Donnerstag zwischen 17 und 22 Uhr für etwa 30 Minuten „getroffen“ werden. Das Porträt wird per Post zugesandt (Kosten: 20 Euro).

Bei Interesse genügt eine bis 15 Uhr geschickte E-Mail mit dem Skype-Namen und einer Telefonnummer an info@staedtische-galerie-delmenhorst.de.

Währenddessen hat die Städtische Galerie Delmenhorst seit Sonntag und bis auf Weiteres zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Die beiden Ausstellungen „F L Y. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung“ (verlängert bis 20. September) und „Zhe Wang. Watch Me“ (ebenfalls verlängert bis 20. September) können erstmals besucht werden.

Vorsorgemaßnahmen für den Infektionsschutz wurden getroffen. Hierzu gehört die Begrenzung der Personenzahl, damit die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden kann. Zudem sollen die Räumlichkeiten nur mit einem Mund-Nasen-Schutz besucht werden. Zum Desinfizieren der Hände nach dem Eintreten steht Desinfektionsmittel bereit. Veranstaltungen sind zurzeit noch nicht wieder möglich.