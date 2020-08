Kunst-Pakete: Achtklässler tauschen sich kreativ aus

Delmenhorst Kunst-Begegnungen im Versand-Workshop-System ermöglichen Copartikel, die junge Kunstvermittlungsinitiative der Städtischen Galerie Delmenhorst, und die Schule an der Karlstraße. Damit wolle die Galerie auch in Corona-Zeiten im Austausch mit ihrem jungen Publikum bleiben, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Und so floriere seit rund einem Monat ein reger Austausch zwischen der Klasse 8.1 der Schule an der Karlstraße und dem Haus Coburg per Post, heißt es weiter. Kunstvermittlerin Wiebke Rolfs von Copartikel plante zusammen mit Lehrerin Ingrid Holtkamp-Drefs drei Kunst-Pakete mit kulinarisch-spannenden Mini-Workshops, die so ihren Weg ins Klassenzimmer oder Zuhause der Schüler finden.

Seit über einem Jahr besuchten die Jugendlichen regelmäßig die wechselnden Ausstellungen und lernten diese mit allen Sinnen und vor allem durch eigene praktische Experimente kennen. Da dies auch in Corona-Zeiten nicht fehlen sollte, wurde das Kunst-Projekt realisiert. Es ist gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie vom Freundeskreis Haus Coburg.

Beim ersten Kunst-Paket entzifferten die Schüler eine Rezeptzeichnung von Sonja Alhäuser: „Knödel zum Fasan“, 2017. Dann beschrifteten sie diese mit mitgelieferten Buchstaben-Nudeln. Alle Teilnehmer schickten auch Postkarten mit eigenen Rezeptzeichnungen zurück. Zu sehen sind die Collagen zurzeit im Flur der Schule an der Karlstraße.

Interessenten für Kooperationen, Projekte, Workshops oder Galeriebesuche, können sich unter E-Mail info@staedtische-galerie-delmenhorst.de oder Telefon 04221/14132 melden.