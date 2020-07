Kunstvermittlung: „Copartikel“ versorgt junge Leute mit Galerie-Infos

Delmenhorst „Copartikel“, die junge Kunstvermittlungsinitiative der Städtischen Galerie Delmenhorst, bietet Jugendlichen ab zwölf Jahren, jungen Erwachsenen und neugierigen Junggebliebenen mit der sogenannten „Art Care Mail“ einen regelmäßigen Newsletter an. Nach einer kurzen E-Mail an copartikel@posteo.de werden Interessenten in den Verteiler aufgenommen und erhalten Anleitungen, die neuesten Infos und Veranstaltungstipps unter Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen, teilt die Stadt mit.

„Hier kommt Eure lang vermisste Dosis Haus Coburg!“, hieß es in einer der E-Mails im Mai. Ob die „Pfingstblütenpracht aus Papier“ oder „Instantpartymomente aus selbst gemachtem Lochkonfetti“: Seit wenigen Wochen verschickt Copartikel die „Art Care Mail“ und versorgt die Abonnenten mit einer kreativen „Direktimpfung“ aus den aktuellen Ausstellungen „F L Y. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung“ und „Zhe Wang. Watch Me“.

Die beiden Ausstellungen sind bis zum 20. September verlängert worden. Mit Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand kann die Galerie zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden.