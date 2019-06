Delmenhorst Da staunten die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitagnachmittag nicht schlecht: Bei der Kontrolle eines Transporters aus Wilhelmshaven entdeckten sie gegen 15.10 auf dem Parkplatz an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst an der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg auf einen Laderaum voller neuer Toilettenschüsseln.

Das besondere bei der Kontrolle: Während der Fahrt saß eine Person auf einem der Toilettenbecken, weil im Führerhaus kein Sitzplatz mehr vorhanden war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer des Transporters in diesem Zustand untersagt. Es wurde eine Anzeige wegen wegen mangelnder Ladungssicherung und Personentransportes ohne erforderliche Sicherung eingeleitet.