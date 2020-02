Delmenhorst Im Computerraum der BBS II Delmenhorst herrscht am Mittwochmorgen reger Andrang. An den Plätzen sitzen 16 Senioren mit jeweils einem Schüler. Vor ihnen liegen Laptops, Tablets oder Smartphones. Angeregt unterhalten sich Jung und Alt, deuten auf die Geräte, nicken verständnisvoll. Grund für das Zusammentreffen ist der Kurs „Schüler schulen Senioren“, den eine zwölfte Klasse der Fachoberschule Sozialpädagogik jedes Jahr anbietet.

Ihre Geräte bringen die Senioren selbst mit, an den PCs sitzt kaum jemand. So auch Christel Rinderknecht. Die 83-Jährige hat zu Weihnachten ein Smartphone geschenkt bekommen. „Seitdem habe ich es eigentlich immer nur liegenlassen. Ich weiß ja nicht mal, wie es angeht“, sagt Rinderknecht. Dabei möchte sie über das Smartphone mit ihrem Neffen kommunizieren, der in München wohnt. „Wenn er Bilder schickt, konnte ich die bisher nicht sehen.“

Hier kommt Schüler York Djeha ins Spiel. Geduldig erklärt er der Seniorin, welche Knöpfe sie drücken muss. „Zuerst geht es um allgemeine Einstellungen, um die Bedienung zu erleichtern“, sagt der 19-Jährige. Dazu gehören Tonlautstärke, Einrichtung des Fingerabdruck-Scanners oder die Zeit, bis der Sperrbildschirm aktiviert wird. Danach richtet er der 83-Jährigen die Apps ein, mit denen sie ihrem Neffen schreiben kann, und erklärt ihr die richtige Bedienung. Djeha sieht es als Gewinn für beide Seiten. „Mir macht es viel Spaß, in der Schule mal was praktisches zu machen“, sagt er und freut sich, zeigen zu können, „was unsere Generation ausmacht“.

Bei vier Terminen bis Anfang März werden die Fragen der Teilnehmer von den Schülern in intensiver Eins-zu-Eins-Betreuung beantwortet. Zu den 16 Paaren im Computerraum der BBS II kommen noch vier Senioren-Schüler-Tandems mit Laptops im Pflegeheim Rote Kreuz-Stift. „Für diejenigen, die nicht mehr so mobil sind“, erklärt Fachlehrerin Sonja Kannenberg.

Sie organisiert den Kurs im Rahmen des Fachs „Informationsverarbeitung“. Dabei lernen die Schüler, wie sie Seminare ausrichten können. Dazu gehören das Herstellen von Namensschildern und Zertifikaten oder richtige Präsentation und Datenschutz. Andere Schüler machen Fotos, damit sich die Teilnehmer später an den Tag erinnern können. Eine Schülerfirma hat Kekse gebacken und Kaffee gekocht.

Großen Wert legt Kannenberg darauf, dass die Schüler von den Senioren kein Geld annehmen. „Süßigkeiten als kleine Wertschätzung für die Hilfe sind in Ordnung“, sagt die Fachlehrerin. Die Dankbarkeit der Senioren ist riesig. Bereits nach 15 Minuten war der Kurs dieses Mal ausgebucht.