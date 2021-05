Kurse: Musikalische Früherziehung

Delmenhorst Neue Kurse in der Musikalischen Früherziehung für vier- bis fünfjährige Kinder bietet die Delmenhorster Musikschule ab September an. Anmeldungen werden bis Freitag, 21. Mai, unter Telefon 0 42 21/14 113 oder per E-Mail an musikschule@delmenhorst.de angenommen. Den Unterrichtstag können sich Interessierte aussuchen. Die Unterrichtszeit wird erstmals auf 60 Minuten plus 15 Minuten Elternbesprechungszeit reduziert. Die Kosten betragen monatlich 20 Euro.

In dem zweijährigen Programm werden die Kinder in Gruppen mit bis zu zwölf Personen mit Spiel, Tanz, Gesang und einer Instrumentalkunde an die Musik herangeführt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Dabei wird individuell auf die Kinder eingegangen. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit.

Mehr Infos gibt es unter www.musikschule-delmenhorst.de