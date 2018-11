Delmenhorst /Landkreis Die Idee ist so einfach, wie wirkungsvoll: Beschäftigte der Daimler AG spenden die Centbeträge ihrer Monatseinkommen. Der Konzern verdoppelt die Summe und schon können viele gemeinnützige Aktivitäten im In- und Ausland gefördert werden.

In Delmenhorst erhält der Albertushof, eine Einrichtung in der Behindertenhilfe, in diesem Jahr 10 000 Euro. Die zweckgebundene Spende aus der „ProCent“-Initiative wird für den Ausbau einer Apfelmosterei verwendet.

Dazu Christof Naber, stellvertretender Einrichtungsleiter: „Seit Herbst dieses Jahres betreiben wir in unserer Tagesförderstätte eine Apfelmosterei. Weil die Tätigkeiten in der Mosterei eher niedrigschwellige Arbeiten sind, können wir die Beschäftigten wunderbar in die Tätigkeiten integrieren und gleichzeitig unsere Äpfel sinnvoll weiterverarbeiten.“

Ab dem kommenden Jahr können auch Privatpersonen ihre Äpfel anliefern und die Beschäftigten der Tagesförderung verarbeiten diese gegen Bezahlung zu reinem Natursaft. Abgefüllt wird der naturbelassene Saft in moderne Fünf-Liter-Bag-in-Box-Systeme. „Damit leistet die Apfelmosterei einen wichtigen Beitrag für ein inklusives Miteinander“, sagt Naber: „Menschen mit Behinderung knüpfen Kontakt zu Menschen ohne Behinderung und umgekehrt.“